الحجاج يواصلون رمي الجمرات بأول أيام التشريق

يواصل حجاج بيت الله الحرام، الأربعاء، رمي جمرات العقبة في مشعر منى في أول أيام التشريق الثلاثة.

هذا وقد بدأ أكثر من مليوني حاج، رمي جمرات العقبة في مشعر منى، أمس الثلاثاء، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

واستعدت قوات الأمن السعودية منذ ساعة مبكرة، ونشرت عشرات آلاف الجنود والضباط لخدمة ضيوف الرحمن.

واستقبل الحرم المكي، أمس، جموع المؤدين لصلاة العيد وطواف الإفاضة، فيما أكد قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن، خالد الحربي، جاهزية منشأة الجمرات لاستقبال الحجاج، عبر منظومة أمنية مكونة من الأمن العام ومن قوات الطوارئ الخاصة الموكلة لها إدارة وتنظيم حركة الحشود في منشأة الجمرات.

الداخلية تؤكد نجاح موسم حج هذا العام

في سياق متصل، أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء، منصور التركي، نجاح موسم حج هذا العام، بسبب التزام الحجاج بالتعليمات والأنظمة.

وقال التركي في مؤتمر صحافي إن التزام الحجاج في تنظيم التفويج عند دخولهم من مزدلفة إلى منى، وتوجهِهم إلى رمي الجمرات كان له الأثرُ الكبير فيما تحقق من نتائج، مشيراً إلى "نتائج إيجابية تتماشى مع الأهداف التي تم تحديدها لخطط أمن الحج".

وأوضح التركي أن تحقيق أهداف مواسم الحج لا يتوقف فقط على ما توفّره المملكة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وإنما للحجاج الدور الكبير في نجاح هذه التنظيمات وفي تحقيق الأهداف. وقال التركي: "نشيد بما أظهره حجاج بيت الله الحرام من التزام في تنظيم التفويج.. لحجاج بيت الله الحرام الدور الكبير في نجاح التنظيمات وتحقيق الأهداف".