خادم الحرمين الشريفين: سنواصل جهودنا في محاربة الإرهاب

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، أن السعودية تتشرف بخدمة الحجاج وستواصل تيسير مناسكهم.

وأضاف الملك سلمان، خلال لقائه رؤساء وفود الحج، أن المملكة تؤكد "موقفها الثابت من محاربة الإرهاب والتمسك برسالة الإسلام السمحة".

وقال خادم الحرمين: "أسأل الله العلي العظيم أن يقبل من إخواننا الحجاج حجهم ونسكهم ويوفقهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين".

فيما يلي نص كلمة الملك سلمان:

"لقد شرف الله المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية أمور قاصديهما، والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم، ولقد أعطته كل العناية والاهتمام، منذ أن أسس أركانها الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ومن بعده ملوك هذه البلاد ـ رحمهم الله ـ جميعا.

سنواصل ذلك بإذن الله، لإيماننا العميق بأن خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، والقيام على شؤونهم وتيسير أدائهم لمناسكهم واجب علينا وشرف عظيم لنا نفخر ونعتز به.

المملكة تؤكد موقفها الثابت في محاربة الإرهاب⁩ والتطرف واجتثاثه بكافة أشكاله وصوره والتمسك برسالة الإسلام السمحة والحرص على لمّ الشمل الإسلامي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".