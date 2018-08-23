السعوديون الأكثر شراء لهدايا الحج.. وهذا ما ينفقونه!

يحرص الحجاج بعد أداء الفريضة وقبل عودتهم إلى بلادهم على شراء الهدايا للأهل والأصحاب، الذين يأتون لزيارتهم والمباركة لهم على أداء الركن الخامس.

وهذه العادة من العادات القديمة المرتبطة بالحج ومازالت إلى اليوم لها نكهتها الخاصة، لاسيما أن الهدية تحمل رمزية وقيمة المكان الذي قدمت منه بغض النظر عن سعرها، وتتنوع الهدايا ما بين ماء زمزم والسّبح اليدوية والبخور أو الأقمشة والإكسسوارات أو حتى المكسرات والمجسمات وألعاب الأطفال المتوفرة في الأسواق بأسعار زهيدة، وجرت العادة أن كل حاج يوفر جزءاً من ميزانيته للهدايا التي يشتريها البعض أيام وصوله الأولى إلى مكة المكرمة حتى يتفرغ للعبادة، فيما يفضل آخرون التبضع قبيل السفر بأيام.

في هذا السياق كشف عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل سعد القرشي أن الحجاج القادمين من داخل المملكة ينفقون أكثر من 40 مليون ريال لشراء الهدايا التذكارية من المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، مؤكداً أن الحجاج يهتمون بشراء الهدايا من مشعر منى في رحلة الحج لأنها تحمل ذكرى وطابعاً خاصاً بالحج، ويتذكرون من خلالها الأيام الجميلة التي قضوها في المشاعر المقدسة.

في حين كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن عدد حجاج الداخل بلغ هذا العام (612.953) ألف حاج، يبلغ عدد السعوديين منهم (211.736) حاجاً سعودياً.

ووفق مقارنة وحساب "العربية.نت" للأرقام المعطاة من المجلس التنسيقي وهيئة الإحصاء فإن معدل إنفاق الحاج الواحد من حجاج الداخل (سعوديون وأجانب) يبلغ 65.25 ريال على الهدايا، والرقم يتضاعف إلى حوالي 189 ريالاً إذا ما تم اقتصاره على الحجاج السعوديين فقط كونهم الأكثر شراء للهدايا.