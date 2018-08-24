ضيوف الرحمن يرمون جمراتهم الأخيرة قبل طواف الوداع 

يستقبل حجاج بيت الله الحرام ثالث أيام التشريق، حيث يواصلون رمي الجمرات.

فيما بدأت نفرة المتعجلين منهم بعد أن أدوا طواف الوداع، وغادروا المشعر الحرام قبل مغيب شمس يوم الخميس.

كما وصلت طلائع الحجاج إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف.

وكان الدفاع الجوي السعودي قد وضع في حساباته الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية، فنصّب مضادات الباتريوت ولأول مرة في محيط مكة المكرمة تحسباً لأي هجوم.

وكانت مكة المكرمة هدفاً لصواريخ الميليشيات الحوثية في الماضي، ما أحدث غضباً عارماً في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، حيث أطلق المتمردون الحوثيون باتجاهها صاروخين، الأول في نهاية أكتوبر من العام 2016 والثاني قبل نهاية يوليو من العام 2017 بأيام، أي قبل شهر تقريباً من موسم الحج الماضي. وتصدت قوات الدفاع الجوي السعودي وقتها للصاروخين.