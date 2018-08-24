بالفيديو.. وفاة عراقي قفز من سطح المسجد الحرام

كشفت رئاسة الحرمين الشريفين أن المقيم الذي لقي مصرعه صباح الجمعة "عراقي الجنسية"، وقد تسلق السياج المحيط بسطح الحرم وقفز إلى صحن الطواف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أحمد بن محمد المنصوري، إنه "في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق من صباح اليوم الجمعة، قام أحد الحجاج من الجنسية العراقية بالقفز من سطح المسجد الحرام لصحن المطاف، مما أدى إلى وفاته، برغم وجود سياج حديدي لحماية محيط سطح المسجد الحرام".

وتابع المنصوري: "تسبب سقوطه في إصابة اثنين من الطائفين وحالتهما الصحية مستقرة، مشيراً إلى أن "الجهات الأمنية باشرت الحادث، ولا يزال محل المتابعة من قبل الجهات المختصة".

من جانبه، صرح المتحدث الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام أنه "عند الساعة 8.10 دقائق من صباح اليوم الجمعة باشر رجال الأمن السعوديون حادثة إقدام أحد الوافدين على القفز من سطح #المسجد_الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي، مما نتج عنه وفاته فور سقوطه، وإصابة اثنين من الحجاج، وقد تم نقلهما إلى المستشفى، وحالتهما مستقرة ولله الحمد، وما زالت إجراءات الضبط والاستدلال مستمرة".