بهذه الكلمات نعى عادل الجبير السناتور جون ماكين

نعى وزير خارجية السعودية عادل الجبير في تغريدة له عبر #تويتر السناتور الأميركي الراحل جون #ماكين.

وقال الجبير: "أقدم التعازي الحارة لعائلة السيناتور جون ماكين، لقد فقدت أميركا بطلا".

وتابع : "لقد فقدت صديقا شخصيا عرفته على مدار أكثر من 13 عاماً".

موضوع يهمك أعلن منظمو مراسم وداع السناتور الأميركي جون ماكين، الذي توفي السبت عن 81 عاماً، أن جثمان بطل الحرب السابق سيسجّى الجمعة... جنازة وطنية لجون ماكين في واشنطن السبت والدفن الأحد أميركا

فيما علق السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، على نبأ وفاة عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية أريزونا جون ماكين حين كتب على تويتر: "خالص تعازينا للشعب الأميركي، الذي فقد السيناتور جون ماكين".

وأكد: "ماكين كان بطلا، كرس حياته لخدمة بلاده، ودعم الأمن والسلام العالمي، وكان صديقا عظيما للمملكة العربية السعودية"، مضيفا: "بكل تأكيد، لقد افتقدناه".

وفارق ماكين الحياة الأحد، عن عمر ناهز 81 عاما، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وعانى طوال عام من سرطان الدماغ وأعلن أقاربه، يوم الجمعة الماضي، أنه توقف عن العلاج.