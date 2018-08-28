الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً حوثياً أطلق نحو نجران

تصدت الدفاعات الجوية السعودية صباح الثلاثاء لصاروخ باليستي أطلقته #الميليشيات_الحوثية باتجاه #نجران.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة الثامنة وسبع وخمسين دقيقة ( 57 : 8) من صباح الثلاثاء، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (عمران) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.

كما شدد على أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.

يذكر أن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية بلغ حتى الآن ( 183 ) صاروخاً.