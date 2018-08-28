فنان باكستاني يبدي إعجابه بكفاءة المملكة في إدارة الحج

أبدى الفنان الباكستاني، فؤاد خان، بعد أدائه مناسك الحج هذا العام، إعجابه بكفاءة المملكة العربية السعودية في إدارة الحشود أثناء الحج بانسيابية وسلاسة رغم الأعداد الغفيرة.

وقال خان من خلال فيديو مصور، نشرته صفحة "التواصل الحكومي" على تويتر، إنه قام بأداء الحج هو وزوجته للمرة الأولى، مشيراً إلى أن الشعور بأنك فرد من بين 3 ملايين شخص لهو أمر "كفيل بجعلك تشعر براحة لا مثيل لها على الأرض".

الفنان الباكستاني فؤاد خان بعد أداء مناسك الحج، يتحدث بإعجاب عن كفاءة المملكة في إدارة الحشود في الحج بانسيابية وسلاسة رغم الأعداد الغفيرة. #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/zgHfoVduAP — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 28, 2018

متحدثاً باللغة الإنجليزية، قال الفنان الباكستاني إنه رغم أن "الجمرات" 4 طوابق، "ترى الناس تنزل من الطريق فتشعر أن هذا الشيء مستحيل ولن تستطيع القيام به، لكنك تدخل وسط الزحام وتبدأ تتحرك ببطء كالنمل، ولكن بشكل مريح تجد مساحات للتحرك رغم أنك كنت تظن أن الأمر مستحيل، وتجد نفسك عبرت".

وأضاف خان أن ذلك ممكن فقط بسبب وجود كفاءة لدى القوى الأمنية، وبسبب التخطيط المدني الذي يعطي انتباهاً كبيراً يتيح لذلك أن يحدث، مشيراً إلى أن المشرفين يحاولون جعل الحركة انسيابية قدر الإمكان.