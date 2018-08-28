ماتيس: للسعودية الحق في الدفاع عن نفسها وأنذرنا إيران

قال وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، الثلاثاء، إن واشنطن تدعم المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها في اليمن، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تراجع على الدوام الدعم للتحالف (تحالف دعم الشرعية) في اليمن.

وقال ماتيس إنه "تم توجيه تحذير لإيران وسيتم محاسبتها على أي تصرف سيئ في المنطقة".

وأضاف وزير الدفاع الأميركي أن هدف أميركا هو خفض الخسائر المدنية إلى الحد الأدنى، ونقل صراع اليمن إلى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في أقرب وقت.

وفي الشأن السوري، قال ماتيس إن واشنطن أجرت اتصالات فعالة مؤخراً مع روسيا بشأن الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وأضاف: هدفنا في سوريا اختيار الشعب لحكومة لا يقودها الأسد.

وقال إن قرار تركيا الحصول على أنظمة روسية مضادة للطائرات ومضادة للصواريخ يقلق أميركا.

كانت الولايات المتحدة قد حذرت تركيا من قبل من أنها ستكون عرضة لفرض عقوبات عليها، كما أن مشترياتها من طائرات مقاتلة من صنع شركة "لوكهيد مارتن" ستتعرض للخطر إذا لم تتخل أنقرة عن خطط شراء هذا النظام الدفاعي.

وقال ماتيس للصحافيين: "بوضوح تركيا تدخل نظاماً روسياً مضاداً للطائرات وللصواريخ في دولة بحلف شمال الأطلسي.. لا يمكننا دمج ذلك في أنظمة حلف شمال الأطلسي. نعم إنه أمر يقلقنا ولا نوصي به".