هكذا عزّت القنصلية الأميركية ببن نحيت.. "عودي علي"

قدمت القنصل الأميركي في #الظهران ، رشنا كورهين، واجب العزاء في #حجاب_بن_نحيت ، على طريقتها الخاصة عبر مقطع فيديو قالت فيه: "نحن حقا آسفون لوفاة الشاعر السعودي المشهور حجاب بن نحيت".

وجاء مقطع الفيديو الذي شارك فيها مجموعة من الأميركيين منسوبي القنصلية بالتغني بأحد قصائد بن نحيت الشهيرة، في مشهد فاض تقديراً ورثاءً للشاعر الراحل، مرددين قصيدته:

عودي علي بسرعة تسبق البرق

عودي ترى الفرقا تهدد حياتي

يا منيتي من بيض من سمر من زرق

يا رغبتي ياغايتي ياغناتي

امشي من الطايف على وجهة الشرق

ارجو التوجه بأسرع الطائرات

في الوقت نفسه، تداول مغردون مقطع الفيديو نفسه، معتبرين ذلك مبادرة اجتماعية تؤكد تواصل القنصلية الأميركية بالظهران في مشاركتها الفاعلة للعديد من المناسبات المحلية والشعبية.