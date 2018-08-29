آل الشيخ يكشف عن القناة التي ستنقل الدوري السعودي

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، أن الدوري السعودي سينقل مجاناً على القناة الرياضية السعودية.

وقال في تغريدة مساء الثلاثاء: "بتوجيه من سمو سيدي #ولي_العهد سيتم نقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجاناً، أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc."

بتوجيه من سمو سيدي #ولي_العهد 🇸🇦🇸🇦

سيتم نقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجاناً ...

أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc

حفظك الله سيدي جعلها تبطي سنينك 🙏 pic.twitter.com/AUQQP8Sj4S — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) August 29, 2018

وكان آل الشيخ، شدد في وقت سابق الأربعاء على إيجاد حل سريع للبت في نقل بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن بث المباريات عبر تطبيق لا يعد كافياً أو مجانياً.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر" تغريدات تطالب بالإسراع في حل مشكلة النقل التلفزيوني، وكتب: ما زلت أرى أن نقل الدوري في تطبيق مجاني غير كاف، اليوم بإذن الله يحسم الأمر".

وبعدها بدقائق أضاف تغريدة ثانية أكد فيها جاهزية هيئة الإذاعة والتلفزيون لنقل البطولة، وقال: التطبيق = نت = مو مجاني، الجمهور يجب أن يرى مجاناً، هذا توجيه سيدي ولي العهد، لا منة لنا ولا فضل، شوفوا لكم حل، وإلا داوود يسخن".