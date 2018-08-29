سعودية تشارك في "ماراثون آسيا" وتستعد للمنافسة عالمياً

ودّعت العداءة السعودية #مزنة_النصار منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها #إندونيسيا، وذلك بقطعها سباق 800 متر، بزمن 02:46.62 دقيقة لتحتل المركز السادس بالمجموعة الثانية.

وأكدت النصار في حوار خاص لها مع "العربية.نت" فخرها بتمثيل #المملكة في أسياد جاكرتا، ولقيت اهتماماً كاملاً من الهيئة العامة للرياضة بالسعودية.

وأشارت أنه تم اختيارها بعد تجاوزها لاختبارات اللياقة، ودخولها معسكراً خاصاً للتأهيل قبل المشاركة، كما أنها فازت مؤخراً بأول ماراثون للفتيات بالسعودية الذي أقيم في #الأحساء.

وأضافت مزنة، أن تمثيلها للمملكة ليس الأول، فقد شاركت في الألعاب الإسلامية في باكو عاصمة أذربيجان عام 2017، كما شاركت مطلع عام 2018 في الألعاب العربية للسيدات التي نظمت في إمارة الشارقة، بالإمارات العربية المتحدة.

وبينت النصار أنها تعتمد على أغذية معينة، وتجري تمارين مختصة كي تزيد من سرعتها في المسابقات النسائية التي تشارك بها، ولا تواجه أي معوقات من عائلتها بشأن المشاركة في مسابقات الماراثونات النسائية، بل تحظى بتحفيز دائم، لاسيما أنها تشارك وفق الضوابط الشرعية.

وأضافت المهندسة النصار ذات الـ 28 عاماً أنها تطمح بتمثيل المملكة في منافسات الألعاب الأولمبية 2020 في اليابان.