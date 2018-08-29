شاهد.. شاحنات لنقل الأشجار وزراعتها بأماكن سعودية

أظهر مقطع #فيديو شاحنة تحمل صناديق خشبية يوجد بداخلها أشجار كبيرة تم اقتلاعها من أماكن تحت التطوير في السعودية، لنقلها إلى أماكن أخرى لزراعتها بدلاً من التخلص منها، بهدف تقدير الثروة البيئية.

تقديراً للثروة البيئية ..

مشهد رائع في #السعودية لعملية نقل أشجار من مواقع تحت التطوير، لزرعها في أماكن بديلة بدلاً من التخلص منها. pic.twitter.com/qJX4A4CkAF — هاشتاق العرب (@TheArabHash) August 28, 2018

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة #السعودية كشفت عن إطلاق مبادرتين للتنمية المستدامة للغابات والمراعي، وتنظيم الاستثمار فيهما ومكافحة التصحر، من خلال زراعة 4 ملايين شجرة، وتوفير 6 ملايين شتلة والعمل على إعادة تأهيل 60 ألف هكتار من أراضي المراعي، وتقويم أكثر من 100 موقع مستهدفة، بمثابة متنزهات برية، إلى جانب تطوير 24 متنزهاً وطنياً، خلال السنوات الأربع المقبلة، إضافة إلى 17 مبادرة للارتقاء وتطوير العمل البيئي، مستعرضة تطبيق "التشجير"، الذي تنوي إطلاقه قريباً.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الغابات تغطي ما نسبته 1% من إجمالي مساحة المملكة.