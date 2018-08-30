الأرقام تحسم الجدل.. هذه أعلى قمة بالسعودية

كشفت أعمال الاتحاد السعودي للتسلق عن أعلى قمة جبل في السعودية، بعد عمل طال أكثر من 5 ساعات، من قبل فريق عمل سعودي أميركي.

وأشار مدير العمليات في الاتحاد السعودي، ماجد الناجي، في حديث لـ"العربية.نت" إلى أن الاتحاد السعودي للتسلق قام بتشكيل فريق مكون من مختصين من الولايات المتحدة، لهم باع طويل في مجال التسلق الدولي والوصول إلى أعلى القمم في كل دولة، وفريق محلي من متسلقين سعوديين، بهدف إنهاء الجدل في أعلى قمة في السعودية، وبعد تجربة وقياسات ميدانية في مرتفعات منطقة عسير، تم إعلان "جبل فرواع" هو القمة الأعلى في السعودية.

وقال: "إن كافة المعلومات السابقة كانت تؤكد وجود الارتفاع الأعلى في المملكة في جبال السودة، ولذلك تمت استضافة هذا الفريق من قبل الاتحاد السعودي للتسلق، بينهم الأخوان الأميركيان، ماثيو وإريك غلبرتسن، في أول فعالية رسمية للاتحاد، لتحديد الرقم الدقيق الأعلى قمة في السعودية، برفقة مجموعة من المتسلقين المحليين، وهم ماجد الناجي، ورؤى باسعد، والبتول باروم، وهتان العسلي، وإياد الدعلوج، والمصور ريان أولسون، إذ تسلق الفريق جبلي السودة، وفرواع الذي يقع على بعد ساعة ونصف الساعة، جنوب مدينة أبها بجوار مدينة الحرجة".

وأضاف: "يسعى الأخوان غلبرتسن إلى تسلق القمم الأعلى في جميع أنحاء العالم، وزاروا قبل مجيئهم للمملكة أكثر من 110 دول، لتوثيق القمة الأعلى في كل دولة، عبر استخدامهم لأجهزة دقيقة بعد تسلقهم الجبال شخصياً".

ويستخدم الأخوان غلبرتسن جهازاً خاصاً يعمل على نظام GNSS وعلى أقمار صناعية خاصة مختلفة عن نظامGPS ، ويقيس الارتفاعات بدقة وبنسبة خطأ لا تتجاوز 10 سنتمترات. ووفقاً للقياسات التي قام بها الأخوان غلبرتسن، خلص الاتحاد إلى أن جبل فرواع هو القمة الأعلى في المملكة، بعد أن كشفت القياسات أن فرواع يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 3009 أمتار، فيما بلغ ارتفاع أعلى نقطة في جبل السودة 3007 أمتار، بفارق مترين بين الجبلين، وهذه هي النتيجة النهائية التي تم التوصل إليها لأن أهم ما في المشروع الوصول لأعلى نقطة، حيث إن السعودية كانت الدولة رقم 111 التي تم الوصول إليها".

ويهدف الاتحاد السعودي للتسلق إلى توسيع قاعدة ممارسي رياضة التسلق في المملكة العربية السعودية بشكل منتظم، ودعم المواهب المحلية لتمثيل المملكة في الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى إقامة فعاليات ومبادرات تستهدف إشراك المجتمع وتعريفه برياضة تسلق الجبال.

يذكر أن الاتحاد السعودي للتسلق، المظلة الرسمية لرياضة "الهايكنغ" في السعودية، تم إنشاؤه بقرار من رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، في 9 يناير 2018، ويرأس مجلس إدارته الأمير بندر بن خالد بن فهد آل سعود، ويضم في عضويته كلاً من عبد الرحمن آل عيدة وماجد الناجي وياسمين القحطاني.