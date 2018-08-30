السعودية.. عمرو باناجه رئيساً تنفيذياً لهيئة الترفيه

عيّن مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية عمرو بن أحمد باناجه رئيساً تنفيذياً للهيئة، خلفاً للمهندس فيصل بافرط، الذي سيستمر في منصب مستشار رئيس مجلس الإدارة.

باناجه القادم من العمل في القطاع الخاص، كان آخر منصب يشغله هو نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والمسؤولية المجتمعية في مجموعة سدكو القابضة، كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة "ترفيه" التابعة للمجموعة.

وانضم الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة إلى مجموعة سدكو القابضة في العام 2011، قادماً من سدكو للتطوير حيث عمل في منصب نائب الرئيس للتسويق والاتصال. وقبل انضمامه إلى "سدكو" دخل في شراكة مع مجموعة "الفن السابع" وهي مقدم خدمات عقارية تتخذ من نيويورك مقراً لها، وذلك لفتح مركز عمليات الشرق الأوسط للشركة في دبي، إضافة إلى قيادته بنجاح عدداً من المشروعات.

ويتمتع باناجه بسجل حافل ومتنوع في العديد من المجالات، بما في ذلك العقارات، والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية، مع خبرات واسعة سابقة من العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، تضمنت مناصب في شركة سما دبي، والبنك الأهلي التجاري (قسم خدمات المستثمرين)، وشركة يونيليفر، وشركة جيليت.

باناجه حاصل على بكالوريوس من كلية بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تخصص في الاقتصاد مع تخصص فرعي في الرياضيات.