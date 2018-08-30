"نيوم" يعين مديرة تنفيذية للسياحة.. تعرف عليها

أعلن مشروع نيوم مساء الأربعاء عن تعيين السيدة أرادانا كوالا مديرة تنفيذية لقطاع السياحة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "يسر فريق #نيوم الإعلان عن تعيين السيدة/أرادانا كوالا لمنصب المدير التنفيذي لقطاع السياحة في #نيوم . نرحب بالسيدة أرادانا في نيوم وجهة المستقبل."

يسر فريق #نيوم الإعلان عن تعيين السيدة/ أرادانا كوالا لمنصب المدير التنفيذي لقطاع السياحة في نيوم. نرحب بالسيدة أرادانا في نيوم وجهة المستقبل. pic.twitter.com/qkxw71cdNP — NEOM (@discoverneom) August 29, 2018

إلى ذلك، تعهد الرئيس التنفيذي لـ"نيوم"، المهندس نظمي النصر، بالعمل مع أرادانا كوالا، وقال في تغريدة ثانية: "سنعمل مع السيدة أرادانا لتصبح نيوم وجهة سياحية عالمية استثنائية بمعايير المستقبل".

يشار إلى أن لـ"أرادانا" خبرة طويلة في مجال السياحة والسفر وصناعة الضيافة، تمتد لأكثر من 17 سنة، في أربع قارات في أكثر من 70 دولة مختلفة.

وسبق أن شاركت مراراً وبانتظام في مناقشات مع رؤساء ورؤساء وزراء، ووزراء حول السياحة، وقد أجرت مقابلات مع المئات من ممثلي الحكومات والرؤساء التنفيذيين العالميين حول التحديات الرئيسية التي تواجه هذا القطاع.

وفي عام 2017 ، مُنحت جوائز القرن الحادي والعشرين للأيقونات بالتعاون مع CNBC ومدرسة لندن للاقتصاد كمُغيرة وملهمة. وفي عام 2014 ، تم اختيارها وتميزها كواحدة بين أكثر من 50 من قادة الجيل القادم الأكثر تأثيراً والذين من المحتمل أن يحددوا المستقبل في صناعة السياحة والضيافة من قبل مجلة Swiss Economic Bila -