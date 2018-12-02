الملك سلمان يوجه بإنشاء مستشفى في نواكشوط بسعة 300 سرير

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنشاء مستشفى في العاصمة الموريتانية #نواكشوط بسعة 300 سرير.

ويتضمن مستشفى "الملك سلمان" أقسام الطوارئ والإسعاف والعيادات الخارجية والعمليات الجراحية ومركز الأورام ومركز القلب والغسيل الكلوي وقسم النساء والولادة وقسم الأطفال وقسم المناظير وقسم المختبر وقسم العناية المركزة وقسم الأشعة التشخيصية والصيدلية المركزية والتعقيم المركزي وأجنحة التنويم.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد التقى، اليوم الأحد، الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط.

وعُقدت جلسة موسعة عقب ذلك بحضور وفدي البلدين، حيث تم استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطوير مجالات التعاون بينهما، إضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة.

وعقب ذلك وبحضور ولي العهد والرئيس الموريتاني، أعلن وزير الإعلام الدكتور عواد العواد عن توجيه #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإنشاء مستشفى الملك سلمان في نواكشوط.

كما صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بترميم مسجد الملك فيصل.

كما شهد ولي العهد والرئيس الموريتاني مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.