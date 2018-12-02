شاهد..مفتي موريتانيا يرحب بمحمد بن سلمان بطريقته الخاصة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي فيديو لمفتي موريتانيا أحمد ولد عبدالرحمن، اليوم الأحد، يرحب بطريقته الخاصة بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبلاده.

وانتشر مقطع الفيديو لمفتي موريتانيا وهو يلقي قصيدة شعرية يرحب فيها بالأمير محمد بن سلمان.

شاهد ..

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مفتي موريتانيا يُرحب بولي العهد عبر قصيدة شعرية.

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#محمد_بن_سلمان_في_موريتانيا

. pic.twitter.com/2xAh2mNf4K — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٢ ديسمبر ٢٠١٨

وكان ولي العهد السعودي، قد وصل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم في مستهل زيارة هي الأولى له لموريتانيا منذ توليه ولاية العهد في المملكة، حيث يستأنف من نواكشوط جولته العربية بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.