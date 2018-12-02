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شاهد..مفتي موريتانيا يرحب بمحمد بن سلمان بطريقته الخاصة

المصدر: العربية.نت
اللقاء الموسع بين ولي العهد السعودي والرئيس الموريتاني
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي فيديو لمفتي موريتانيا أحمد ولد عبدالرحمن، اليوم الأحد، يرحب بطريقته الخاصة بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبلاده.

وانتشر مقطع الفيديو لمفتي موريتانيا وهو يلقي قصيدة شعرية يرحب فيها بالأمير محمد بن سلمان.

وكان ولي العهد السعودي، قد وصل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم في مستهل زيارة هي الأولى له لموريتانيا منذ توليه ولاية العهد في المملكة، حيث يستأنف من نواكشوط جولته العربية بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.

كلمات دالّة

#الارجنتين, #محمد بن سلمان, #مفتي موريتانيا, #ولي العهد السعودي, #نواكشوط

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