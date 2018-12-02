قصة مسن سعودي يزور المرضى يومياً منذ 30 عاماً

ظل أكثر من 30 عاماً، يزور المرضى في مستشفى حوطة سدير بالمجمعة الواقعة وسط السعودية، ويدعو لهم ويواسيهم ويطمئنّ عليهم، حتى عُرف من بين أهالي المنطقة، شاخ جسده ولا يزال مصرا على عادته هذه منذ 3 عقود.

المواطن علي إبراهيم الموسى، الذي يشعر بالسعادة والمحبة عندما يزور المرضى، ويطلب من أبنائه المساعدة للذهاب به إلى عيادة المرضى، بعد أن كبر في السن.

من جانبه تحدث ابنه عبدالعزيز إلى "العربية.نت" وقال: "إدارة المستشفى تتعاون مع والدي نظراً لحبه زيارة المرضى، فوالدي لا علاقة له بالطب، فهو فلاح بسيط يزرع النخل ويفلح الأرض طوال عمره، ولديه رغبة كبيرة لزيارة المرضى من باب فعل الخير والأجر، حتى امتلك شعبية واسعة لدى المرضى كونه يدخل السرور بزيارته لهم، ومواساتهم في مرضهم، والتخفيف عنهم بالاطمئنان عليهم، وكان دائماً ما يحدثهم عن الأمل في الشفاء، وأن كل شيء بأمر الله، سارداً لهم قصص آخرين تعافوا وشفاهم الله من الأمراض".

إلى ذلك، كرم مستشفى حوطة سدير، علي الموسى، وقدم قسم التوعية الدينية بالمستشفى درعاً وبعض الهدايا له، تقديراً لمبادرته الطيبة.

وعبر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي عن تقديرهم لما قام به المستشفى، لافتين إلى أن الشيخ علي الموسى "أبو ناصر" يزور المرضى بالنهار والمساء، يدخل عليهم بهدوء ويؤنسهم ويدعو لهم.