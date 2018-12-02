ماكرون: أكدت لولي العهد أهمية التسوية السلمية باليمن

أعلن الرئيس الفرنسي، #إيمانويل_ماكرون، السبت، أنه أكد لولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان على أهمية الحل السلمي للحرب في #اليمن.

وجاءت تصريحات ماكرون في مؤتمر صحافي عقب اختتام قمة مجموعة العشرين في بيونس آيرس بالأرجنتين.

وحول الاحتجاجات التي اندلعت في باريس، السبت، أعلن ماكرون أنه لن يرضى "أبدا بالعنف" على هامش تحرك احتجاجي لحركة "السترات الصفراء"، لأنه "لا يمت بصلة إلى التعبير عن غضب مشروع".

وقال ماكرون إن "أي قضية لا تبرر مهاجمة قوات الأمن ونهب محال تجارية وتهديد مارة أو صحافيين وتشويه قوس النصر".

وأضاف أن "مرتكبي أعمال العنف هذه لا يريدون التغيير، لا يريدون أي تحسن، إنهم يريدون الفوضى: إنهم يخونون القضايا التي يدّعون خدمتها ويستغلونها. سيتم تحديد هوياتهم وسيحاسبون على أفعالهم أمام القضاء"، نقلا عن "فرانس برس".

وكشف أنه "دعا إلى اجتماع وزاري مع الأجهزة المعنية" صباح الاثنين لدى عودته إلى باريس.

وتابع ماكرون: "سأحترم الاحتجاج على الدوام، سأستمع إلى المعارضة على الدوام، لكنني لن أرضى أبدا بالعنف".

واندلعت مواجهات السبت بين مئات المحتجين وقوات الأمن الفرنسية في قلب باريس التي شهدت إحراق سيارات وتكسير واجهات زجاجية وإقامة متاريس، وذلك على هامش تظاهرة جديدة لحركة "السترات الصفراء" التي تحتج على زيادة الضرائب وتراجع القدرة الشرائية.