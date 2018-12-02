ولي العهد السعودي يصل إلى الجزائر في زيارة ليومين

وصل ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان إلى #الجزائر، مساء الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين يبحث خلالها مع الرئيس الجزائري استثمارات وعلاقات تجارية بين البلدين في مجالي النفط والبتروكيماويات، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ تعيينه وليا للعهد.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي.

وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية، حيث عُزف السلامان السعودي والجزائري. وصحب الوزير الأول الجزائري ولي العهد في موكب رسمي إلى مقر إقامته بالعاصمة الجزائرية.

وستتشكل مرحلة جديدة في العلاقات السعودية الجزائرية عقب أول زيارة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقول متابعون إن البلدين سيرسمان خارطة طريق للاستثمار والتعاون السياسي والأمني، ويؤكد ذلك السفير السعودي الجديد الذي قدم أوراق اعتماده قبل أيام.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

مدة الزيارة قرأها مراقبون مؤشرا على المكانة التي توليها المملكة للجزائر بحكم العلاقات التاريخية، خصوصا خلال ثورة الجزائر حيث لعبت السعودية دورا بارزا في إدراج الثورة لتصبح قضية أممية خلال شهرين فقط بعد اندلاعها.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان على رأس وفد رفيع المستوى، استكمالا للزيارات المكثفة لكبار المسؤولين بين الجزائر والسعودية في السنوات الماضية، وتكريسا لرغبة ثنائية في إقامة شراكات استثمارية استراتيجية.

وفي أجندة ولي العهد السعودي لقاء مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وكبار مسؤولي الدولة، وينتظر أن تعطي هذه الزيارة زخما متجددا لمختلف الورشات الثنائية، وفرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك من خلال منتديات الاستثمار والأمن التي ستحتضنها الجزائر في اليوم الثاني من الزيارة.