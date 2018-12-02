ولي العهد يشهد توقيع 3 اتفاقيات بين السعودية وموريتانيا

شهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، اليوم الأحد، مراسم توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.

موضوع يهمك وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنشاء مستشفى في العاصمة الموريتانية #نواكشوط بسعة 300 سرير.ويتضمن... الملك سلمان يوجه بإنشاء مستشفى في نواكشوط بسعة 300 سرير السعودية

وتتعلق الاتفاقية الأولى الموقعة بين البلدين بتجنب الازدواج الضريبي، أما الاتفاقية الثانية فهي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي، في حين تتعلق المذكرة الثالثة بمجال الحياة الفطرية.

ووقع جميع هذه الاتفاقيات من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، فيما وقعها من الجانب الموريتاني على التوالي وزير الاقتصاد والمالية المختار آجاي، ووزير المياه والصرف الصحي إسلم ولد سيدي المختار، ووزير البيئة والتنمية المستدامة آمدي كمرا.

وعقد ولي العهد السعودي، خلال زيارته لنواكشوط، والرئيس الموريتاني، اجتماعاً ثنائياً، تم خلاله استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطوير مجالات التعاون بينهما، إضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة.