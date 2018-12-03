القيادة السعودية تعزي ترمب وعائلة بوش في وفاة بوش الأب

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين برقيات عزاء ومواساة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ولعائلة بوش في وفاة رئيس الولايات المتحدة الأميركية الأسبق جورج بوش.

وفي برقيته لترمب كتب الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأميركية الأسبق جورج بوش، ونبعث باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم موفور الصحة والسعادة، وألاّ تروا أي سوء".

من جهته، كتب ولي العهد في برقيته لترمب: "تلقيت نبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأميركية الأسبق جورج بوش، وأتقدم لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجياً لكم الصحة والسعادة".

كما بعث الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان أيضاً برقيتي عزاء ومواساة للرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش في وفاة والده.

وقال الملك: "علمنا بألم شديد نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بأحر التعازي وأصدق المواساة، مشيدين بما قدم فخامته من خدمات لبلاده، ومثمنين جهوده وإسهاماته أثناء فترة رئاسته والتي كان لها أثر كبير في تعزيز العلاقات السعودية الأميركية، راجين لكم الصبر والسلوان".

بدوره، كتب الأمير محمد بن سلمان في برقيته: "تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم ولأسرة الفقيد الصبر والسلوان".

كما أرسل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيتي عزاء ومواساة لجيب بوش في وفاة والده.

وقال الملك في البرقية: "علمنا بنبأ وفاة والدكم، ونبعث لكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان"، بينما كتب ولي العهد: "تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان".