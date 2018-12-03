لاعب سعودي يفجع بوفاة والده بالمدرجات خلال مباراة فريقه

فجع لاعب ناشئي نادي (الوطن) من محافظة #ضمد بمنطقة جازان، #عاصم_الحجاجي، بوفاة والده "مشعوي الحجاجي"، إثر أزمة قلبية أثناء حضوره مباراة براعم الوطن ضد نادي الاتحاد، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بالمنطقة.

ونعى اللاعب والده عبر حسابه في #تويتر قائلاً: "أبي كنت لي كل شيء.. كنت الأب والأخ والصديق سبعة عشر عاماً قضيتها معك لم تكن كافية ولكنها الأقدار"، مضيفاً: "لم أكن أتصور أن يأتي هذا اليوم الذي أفتقدك إلى الأبد والوجع الأكبر أنني فقدتك من أمام المستقبل الذي رسمته لي وكأنني بصدى صوتك يقول: سأكون بجواركم يا أبنائي إلى أن تحشرج روحي".

ويظهر من بعض #الصور في حساب اللاعب وأحد أشقائه مدى تشجيع واهتمام والدهم ودعمه للرياضة، كما وصفه حساب نادي الوطن الذي تأسس عام 2016 بأنه كبير مشجعي النادي.

وعمت حالة من الحزن #نادي_الوطن الذي أعلن عبر حسابه أنه ستقام الصلاة على الفقيد اليوم الاثنين بعد صلاة العصر بجامع قرية "الغراء".