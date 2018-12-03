هكذا علقت روسيا على مصافحة محمد بن سلمان وبوتين الحارة

علق الكرملين على المصافحة الحارة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على لسان ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين.

وقال بيسكوف، اليوم الاثنين، رداً على سؤال عن المصافحة الحارة بين محمد بن سلمان وبوتين خلال قمة مجموعة العشرين إن "العلاقات الشخصية الجيدة هي أساس التعاون الثنائي الفعّال".

ووصف المتحدث باسم الكرملين الاجتماع بأنه كان مثمراً ومفصَّلاً، وتطرّق على وجه الخصوص إلى مسألة التعاون بين الدولتين، ضمن إطار اتفاق "أوبك".

وكان ولي العهد السعودي قد التقى، السبت، الرئيس الروسي، على هامش قمة مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.