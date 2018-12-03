وزير الإعلام السعودي يلتقي رؤساء تحرير وكتاباً جزائريين

التقى #وزير_الإعلام_السعودي، #عواد_بن_صالح_العواد، في العاصمة الجزائرية، الاثنين، عدداً من رؤساء التحرير الجزائريين ونخبة من كبار الكتاب في #الجزائر، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للجزائر، بحضور الوفد الإعلامي السعودي المرافق له.

وفي بداية اللقاء أكد الوزير على أهمية العلاقات #السعودية الجزائرية، وهي مبنية على أسس ثابتة وصداقة دائمة وأن القواسم المشتركة بين البلدين تساعد على أن تكون هذه العلاقات أكثر تميزاً، منوهاً بالزيارة الكريمة التي يقوم بها ولي العهد للجزائر وأنها ستفتح آفاقاً أكبر من التعاون في كل المجالات بين البلدين الشقيقين سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية وستؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات على الصعد كافة.

ودعا الدكتور العواد وسائل الإعلام في البلدين إلى العمل الحثيث لتوطيد هذه العلاقات، وعكس كل ما ينمّي ويطور هذه العلاقات، كما حث على تكثيف التعاون وتبادل الزيارات وتنظيم البرامج وتنسيق الجهود بين القطاعات الإعلامية في البلدين، وأن تكون اللغة الإعلامية موحدة بما يخدم المصالح المشتركة بين المملكة و #الجزائر والتغلب على كل التحديات التي تواجه البلدين.

وفي نهاية اللقاء وجه وزير الإعلام الدعوة لرؤساء التحرير والإعلاميين الجزائريين لزيارة المملكة والمشاركة في فعاليات الرياض عاصمة الإعلام العربي.