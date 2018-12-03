"قهوة الكيف.. مرحبا بالضيف"..مزارعو جازان يعرضون منتجهم

تحت عنوان "قهوة الكيف.. مرحباً بالضيف"، تسابق مزارعو البن في جبال #جازان لتقديم القهوة للضيوف للتعريف بمنتجهم ذي الجودة العالية والذي قطفوه من 75 ألف شجرة بن.

هذا التسابق جرى خلال "مهرجان البن السادس في جبال جازان" الذي دشنه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، مساء أمس الأحد، في محافظة الدائر بني مالك.

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نايف بن ناصر بن لبدة، محافظ الدائر بني مالك والمشرف العام على المهرجان قال لـ"العربية.نت": "مهرجان البن سيسهم في التعريف بما تزخر به محافظة الداير والمحافظات الجبلية عامةً والمنطقة ككل بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات، ومنها زراعة البن، بالإضافة لما تشتهر به جبال المنطقة من منتجات زراعية وحرف يدوية".

وشدد بن لبدة على "أهمية المهرجان في دعم #زراعة_البن والتعريف بها على المستويين المحلي والإقليمي، لما تتميز به من عناصر ومكونات طبيعية تضاهي أعرق الدول المنتجة عالمياً"، كاشفاً أنه يوجد بالمنطقة أكثر من 75 ألف شجرة بن، ويبلغ عدد المزارعين الذين يحترفون هذه الزراعة أكثر من 700 مزارع.

وأبان بن لبدة أن 30 مزارعاً من مزارعي البن بالقطاع الجبلي بالمنطقة يشاركون في المهرجان، إضافة لمشاركة عدد من الجهات الراعية والداعمة له.

وعلى هامش المهرجان، دشن أمير المنطقة "مبادرة مدرسة القعقاع" التابعة لمكتب "تعليم الداير"، لاستخدام المياه والحجار البركانية في زراعة البن عوضاً عن التربة، بما يسهم في توفير المياه وخفض الاعتماد على التربة في زراعة البن الجبلي.

كما شمل المهرجان "خيمة الأسر المنتجة"، ومعرضا للفن التشكيلي تضمن 150 عملاً تشكيلياً وصورة فوتوغرافية شاركت فيه 27 مصورة وفنانة تشكيلية من المحافظة.