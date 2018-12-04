شاهد كيف جسد مبدعون سعوديون جمال وادي الرمة في لوحاتهم

حققت جماعات أصدقاء الفن التشكيلي في #السعودية، نجاحات فنية واسعة وبمجهودات شخصية لعشرة فنانين يسافرون في مختلف مناطق المملكة وخارجها للتعبير عن رؤيتهم الفنية في لوحات تشكيلية يجسدون فيها الطبيعة.

الفنان التشكيلي صالح #النقيدان، مؤسس الجمعية وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، الذي تقاعد من عمله لأجل #الفن، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "نقوم برفقة مجموعة من الأصدقاء المتقاعدين والشباب ذوي الخبرات، بالتنقل بين أرجاء #السعودية وخارجها لنقل جماليات هذه المواقع إلى لوحاتنا الفنية، ليأخذ كل منهم زاوية خاصة ويستفيد كل فنان من تجارب الآخر من خلال تواجههم في موقع واحد، وتحقيق مبدأ الرؤية البصرية الخاصة لكل فنان، ليطلق العنان لخياله ويشكل عبر #الرسم_التجريدي والانطباعي والواقعي والسيريالي والتكعيبي، والأسلوب الحديث عبر إخراج المخزون البصري الموجود لديه".

وأبان أن آخر المواقع التي تواجد فيه الفريق كان في #وادي_الرمة، وتم رسم جماليات الموقع بعد هطول الأمطار والتغييرات الطبيعية والمناخية التي طرأت على البيئة المحيطة، كما تم رصد جماليات الوادي وروعة المناظر الموجودة.

وذكر النقيدان أن هذا التجمع للفنانين استمر لأكثر من 23 عاما، ويتم الاجتماع شهرياً وعقد ورش عمل وتبادل الخبرات عبر مناقشة أهم الموضوعات الفنية وهموم الفن والمشاركة في الملتقيات وورش العمل والمعارض الداخلية والخارجية، ونشر الأعمال على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يتم عمل زيارات برية وبحرية.

الفريق مكون من الفنان عبد الله العدل وعبد الله الرشيد وعبد الله الحجي وأحمد الجدعان وإبراهيم الزيكان وعلي #النقيدان ومحمد النقيدان وسامي السعيد وعبد المحسن الطوالة، وهم من فناني بريدة وعنيزة والزلفي.

النقيدان أكد أن للفريق مشاركات في أيرلندا الجنوبية والكويت ومختلف مناطق السعودية، منطلقين من مبدأ أن الفن لا حدود له أمام إبداع وطموح الفنان التشكيلي الذي يبحث عن الجمال.