تحذيرات من أمطار رعدية في منطقة مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأربعاء، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الطائف، ومكة المكرمة، والكامل، والجموم, والأجزاء المجاورة، تستمر حتى منتصف الليل.
امطار غزيره مقابل محطة 5نجوم طريق الساحل— طقس منطقة مكة المكرمة (@Makkah_wether) ٥ ديسمبر ٢٠١٨
تصوير العضو / @Al_Baladi pic.twitter.com/wKFiARaSss
ودعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال، لتجنب حوادث الصواعق، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
مختصر سيول جنوب #مكة طريق الخواجات pic.twitter.com/WHggzFJpl3— ﮼ابوثامر،القرشي🇸🇦 (@brq_altaif) ٥ ديسمبر ٢٠١٨
كما أوصت باتباع تعليماتها الخاصة بالسلامة عبر الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa، أو بوابة التوعية الوقائية، أو مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.