آل جابر يرد بالأرقام على توقعات الأمم المتحدة حول اليمن

في رد مباشر على إعلان مسؤول أممي أن حاجات اليمن ستتفاقم العام المقبل، أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر أن السعودية والإمارات قدمتا مليار دولار لمنظمات الأمم المتحدة بداية العام، إلا أن أقل من نصفها فقط صرف.

وأوضح في تغريدة على تويتر الخميس أن البلدين قدما مليار دولار ولم يصرف منها سوى 40% حتى الآن.

وأضاف السفير والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن المملكة أعلنت عن 500 مليون دولار إضافية في بداية هذا الشهر.

كما أودعت السعودية ٢.٢ مليار دولار للبنك المركزي اليمني، أدت الى ارتفاع الريال اليمني أمام الدولار ١٠٠٪، ووفرت مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء.

وأتى تذكير السفير السعودي بالأرقام على ما أعلنته الأمم المتحدة قبل أيام عن حاجات الشعب اليمني، على لسان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، الذي قال إن أزمة اليمن الإنسانية وحاجاته للمساعدة ستتفاقم العام المقبل.

قدمت المملكة والإمارات مليار $ لمنظمات الامم المتحدة بداية العام،ولم يصرف منها سوى ٤٠٪ حتى الان !!

كما أعلنت عن ٥٠٠ مليون $ إضافية في بداية هذا الشهر،وأودعت المملكة ٢.٢ مليار $ للبنك المركزي اليمني أدت الى ارتفاع الريال اليمني أمام $ ١٠٠٪،ووفرت مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء https://t.co/vOwlYATuT6 — محمد ال جابر (@mohdsalj) December 6, 2018

وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن الأزمة الإنسانية في اليمن، ستتفاقم في 2019 محذرة من أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدات غذائية سيرتفع بنحو أربعة ملايين شخص.

فيما نشر مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة تقديراته لاحتياجات العام المقبل. وقال مارك لوكوك للصحافيين في جنيف "إن البلد الذي سيعاني من المشكلة الأكبر في 2019 سيكون اليمن". وقال إنه في 2017 كانت الأمم المتحدة تقدم مساعدات غذائية لثلاثة ملايين شخص شهريا. وأضاف بأن هذا العدد ارتفع إلى ثمانية ملايين شهريا هذا العام، ومن المتوقع أن يصل إلى 12 مليونا في 2019.