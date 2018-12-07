السعودية تدعم دول الساحل الإفريقي بـ 100 مليون يورو

أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد القطان عن تقديم مبلغ 100 مليون يورو لدعم مجموعة دول الخمس التي تضم موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو.

وقال القطان في تصريح لـ"العربية" على هامش افتتاح مؤتمر الشركاء والمانحين المنعقد في نواكشوط إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بتقديم مبلغ مائة مليون يورو لدعم مجموعة دول الساحل الإفريقي.

وأضاف أن نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم برامج التنمية، وشدد على أن السعودية تريد دعم استقرار هذه المنطقة ومكافحة نشاط التنظيمات المتطرفة التي تنشط فيها.

وأسست الدول الخمس قوة مشتركة لقتال المسلحين المتطرفين في شمال مالي بدعم من المجتمع الدولي.