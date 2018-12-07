شاهد.. هذه مواصفات أول قمرين سعوديين صنعا بأيادٍ وطنية

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض، الجمعة، إطلاق قمرين صناعيين سعوديين للتصوير عالي الدقة، واللذين تم تطويرهما وتصنيعهما بأيادٍ وطنية.

ورفع الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح إطلاق القمرين الصناعيين "سعودي سات 5أ" و "سعودي سات 5ب" الذي تم الجمعة 7 عند الساعة 12:12 ظهراً بتوقيت بكين على متن الصاروخ الصيني (Long March 2D) من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد أن "تحقيق هذا الإنجاز تم بفضل الله ثم برعاية ودعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وعناية من سمو ولي العهد، وتفاني منسوبي المدينة، ومساندة الجهات الحكومية"، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً للعديد من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات الفضاء والطيران انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي تحقيق هذا الإنجاز كمحصلة للجهود التي بذلتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على مدى سنوات في نقل وتوطين وتطوير العديد من التقنيات المتقدمة، منها تقنيات الأقمار الصناعية وبناء الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات وإنشاء البنى التحتية المتطورة، مما مكن المدينة من تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين "سعودي سات 5أ" و"سعودي سات 5ب" في معاملها بأيادٍ وطنية، حيث ستتم الاستفادة من هذين القمرين في تزويد الجهات الحكومية بالصور الفضائية عالية الدقة التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وذلك لاستخدامها في شتى مجالات التنمية الوطنية. كما ستتم إدارة وتشغيل هذين القمرين من محطة تحكم متطورة تقع في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

يذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سبق وأن أطلقت 13 قمراً صناعياً سعودياً ما بين عامي 2000 و2017، وشاركت في تنفيذ تجارب علمية في الفضاء الخارجي بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وجامعة ستانفورد من على متن القمر سعودي سات 4 عام 2014. كذلك شاركت في مهمة (تشانق اي 4) بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية عام 2018 لاستكشاف القمر.