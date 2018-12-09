الجبير: على قطر تلبية مطالب الدول الأربع

أكد وزير الخارجية السعودي، #عادل_الجبير، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، عقب اختتام قمة مجلس التعاون في الرياض، أن "على قطر الاستجابة لمطالب الدول الأربع".

وقال الجبير إن "أعضاء مجلس التعاون حريصون على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر على المجلس".

وصرح وزير الخارجية السعودي بأن "الأشقاء في #قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعال في المجلس". وأعلن أن "دول الخليج أسرة واحدة، وأي خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي".

وأضاف أن "الموقف تجاه قطر جاء لدفعها نحو تغيير سياساتها".

وأكد الجبير، رداً على سؤال في المؤتمر الصحافي، أن الرياض ترفض تسليم متهمين في مقتل جمال خاشقجي لتركيا، بناء على مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متّهماً أنقرة بعدم الإفصاح عن معلومات حول هذه القضية بطريقة قانونية.

وقال الجبير متحدثاً بالإنجليزية: "نحن لا نسلم مواطنينا"، مضيفاً "من المستغرب أن دولة لا تقدم إلينا المعلومات بطريقة قانونية (...) تصدر أوامر اعتقال".

وتابع: "السلطات التركية لم تقدم المعلومات بالطريقة التي نعتقد أنه كان يتوجب عليها أن تعتمدها".

وأكد أن القوانين في تركيا تمنع تسليم المتهمين إلى دول أخرى، وكذلك في السعودية.

وفي الملف اللبناني، أعرب الجبير عن رفض السعودية تدخلات #إيران في السياسة الداخلية اللبنانية.