السعودية.. تعرف على نسبة رضا المسافرين بهذه المطارات

ارتفعت نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)، شارك فيها 496 ألف مسافر، حيث وصلت إلى 74% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي والذي بلغت فيه النسبة 73%، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية.

وواصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تسجيل ارتفاعه في مستوى نسبة الرضا للشهر الثاني على التوالي لتصل النسبة خلال شهر نوفمبر إلى 62%، بينما سجلت مطارات (الرياض، والدمام، والمدنية المنورة) خلال شهر نوفمبر نفس المستوى في النسبة المسجلة خلال شهر أكتوبر الذي سبقه، حيث بلغت نسبة الرضا في مستوى الخدمات المقدمة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر نوفمبر الماضي 76%، بينما سجلت النسبة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 76%، وجاءت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في شهر نوفمبر 78%.

يشار إلى أن الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بهيئة الطيران المدني، تقوم بعمل جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة، كما تعمل على إصدار تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.