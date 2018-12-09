بعد 20 يوما.. جثث شاب و3 أطفال بمستنقع في حفر الباطن

عثرت الجهات الأمنية بحفر الباطن في السعودية، ظهر الأحد، على شاب وثلاثة أطفال، كانوا فقدوا قبل أكثر من 20 يوماً، متوفين داخل سيارتهم في مستنقع مائي متجمع بسبب الأمطار بوادي الباطن شمال المحافظة.

وأفادت مصادر مطلعة أن غواصي الدفاع المدني تمكنوا من تحديد مكان السيارة بعد العثور السبت على بطاقة تعود لأحدهم بالقرب من المستودع.

وكان أحد المواطنين اشتبه بأثر سيارة في حفرة ممتلئة بمياه الأمطار في منطقة برية تبعد عن المحافظة 15 كيلو مترا شمالاً، فأبلغ الجهات الأمنية التي سارعت إلى شفط المياه، بعد توقف هطول الأمطار في محافظة حفر الباطن، من أجل التحقق، فعثرت على المفقودين الأربعة.

وقام الدفاع المدني باستخراج السيارة، فيما قام فريق البحث الجنائي بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية والجثث، ومن ثم تسليمها لذويهم لدفنها.