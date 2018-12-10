سعودي يوصل مستحقات مالية لذوي عامله بالهند بعد وفاته

تمكن مواطن سعودي بعد رحلة بحث طويلة من إيصال مستحقات مالية لذوي عامل متوفى في الهند.

ووثق مقطع #فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عملية تسليم المبلغ لذوي العامل بعد رحلة طويلة من البحث.

مسفر محيش جهيم الشمري سرد لـ"العربية.نت" تفاصيل القصة بقوله: "توجد حقوق مالية عبارة عن 6 آلاف كانت متبقية من حساب وافد هندي كان يعمل في مجال المقاولات والبناء لدى والدي في مدينة حائل وتحديداً في مدينة الخطة، ولم يكن حينها المبلغ متوفر لدى والدي الذي أجل تسليمه، وبعد فترة علمنا أن العامل توفي في حادث مروري".

وأكمل مسفر سرد القصة: "والدي أوصاني بالبحث عن أسرة هذا الوافد، وإيصال المبلغ لهم، وتم الاتصال بالوزير المفوض بوزارة الداخلية الدكتور محمد الشمري، وطلبنا التواصل مع أسرة العامل الهندي عن طريق معلومات الجواز الخاص به، وتم التوصل من خلال القنصلية في نيودلهي إلى أسرة الوافد، وتوثيق مقطع #فيديو بتسليمهم المبلغ".

وأضاف: "والدي توفي للأسف قبل وصول المقطع بـ 3 أيام، حيث كان مريضا يعاني من مشاكل في الكلى والقلب، ولكنه ترك وصيته بضرورة إيصال هذا المبلغ لمستحقيه، والحمد الله أشعر بسعادة كبيرة في تمكننا من تنفيذ وصيته وقضاء دينه، والتي أعتبرُها من البر بوالدي، وهذه صفات المواطن السعودي المسلم الذي يعرف حقوق الناس ويؤديها".