شاب سعودي يتحدى "العيب".. ويعمل في هذه المهنة

شاب سعودي، تحدى قيود المجتمع والعيب وخاض غمار العمل في مجال الدهانات، وتنفيذ أعمال الأصباغ في المنازل.

الشاب مشاري أبو عقيلة مجرشي كسر حاجز الاحتكار الذي امتلكته العمالة الوافدة سنوات طويلة، ليثبت قدرة الشاب السعودي على العمل والإنتاج، مجرشي تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "أتشرف بالعمل في مجال الدهانات، رغم مواجهتي لحرب كبيرة من العمالة الوافدة، والتي رفضت العمل معي أو مشاركتي أي مشروع للدهانات، إلا أنني أصررت على مواصلة المشوار واكتساب الخبرة والكفاءة، عبر التعلم والممارسة ومشاهدة مقاطع اليوتيوب التي تقدم نصائح تنفيذ الأصباغ، حتى استطعت أن أفتح محلاً خاصا للدهانات، وأستقبل فيه طلبات العمل".





وتابع الحديث: "أتمنى أن أطور مجال عملي، لأكون قادراً على استلام مقاولات منازل كاملة، وسط تأييد المجتمع من حولي، وتشجيعهم عبر رسائل التواصل الاجتماعي، والتي قدمت لي الشكر والتقدير".

وأضاف: "تجاوزت قضية العيب الاجتماعي وخلفياتها، وتقدمت لخطبة فتاة، ووجدت منها المساندة والتعاون، فالشباب السعودي قادر على دخول العديد من المجالات، وأصبحنا نشاهد الشاب السعودي في مجال السباكة والصيانة والكهرباء، وغيرها من المجالات التي كانت مقصورة على العمالة الوافدة".

وختم حديثه قائلاً: "أعتز بعملي الشريف، وأملك طموحا كبيرا لتطوير هذا العمل، وتعلم المزيد من المهارات لإتقان العمل وابتكار الأفكار الديكورية في مجال الدهانات، وهذا أمر غير مستغرب على الشباب السعودي الطموح".