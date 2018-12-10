فيديو لحادث مروع بالطائف.. مصرع طالبة وإصابة 6

شهد طريق "عشيرة المحاني"، شمال محافظة الطائف في السعودية، الأحد حادثاً مروعاً، بين مركبة كانت تقل 7 طالبات جامعيات، وبين سائق سيارة أخرى.

وأدى الحادث إلى وفاة إحدى الطالبات، في حين أصيبت الـ 6 الأخريات بجروح.

#حادث_باص_طالبات_المحاني طالبات متوجهات لجامعه الطايف لاختبار ماده اللغه الانجليزيه وقدر الله وماشاء فعل حادث شنيع نتج عنه سبعه اصابات وفاه طالبه 💔💔 pic.twitter.com/YwIrRQOjaq — مرام الروقي... (@maram_roqi) December 9, 2018

وتداول سعوديون على مواقع التواصل فيديو للحادث المروع، حيث بدت السيارتان متضررتان بشكل كبير.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الطالبات كن في سيارة "فان" عندما اصطدمت بسيارة صغيرة على الطريق. وأوضحت أن إحدى الطالبات فارقت الحياة بعد نقلها إلى المستشفى، متأثرة بإصابتها القوية.