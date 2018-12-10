ناصر الصالح يتحدث للعربية نت عن مفاجأة بمشروعه القادم

فاجأ الموسيقار السعودي، ناصر الصالح، محبيه بخطوة جديدة هي الأولى منذ تواجده في الوسط الفني، عندما احتفل قبل أيام بتوقيع عقد إنتاج غنائي للفنانة المغربية، إيمان الشميطي، وكشف الصالح الذي يملك تجارب موسيقية كبيرة خلال عمره الفني الذي قارب 3 عقود أنه بصدد فتح شركة إنتاج تقدم مشروعاً فنياً مختلفاً، وتخدم على وجه التحديد الفنانين الشباب أصحاب الأصوات الجميلة، على حد وصفه.

وقال الصالح: "أول خطوة كانت التوقيع مع الفنانة إيمان الشميطي التي كنت معجباً بصوتها منذ أن كانت في برنامج (آراب غوت تالنت)، وهي باكورة إنتاج مشروعنا الفني وسنطلق شركة إنتاج ضخمة نتحدث عن تفاصيلها لاحقاً".

ولفت في ثنايا حديثه إلى أن مشروعه الفني يستهدف دعم الترفيه في السعودية وتنظيم الفعاليات، وتعهد الحفلات وسيحتوي أيضاً على استوديوهات تسجيل مجهزة تقنياً بحسب تأكيده.

وحول ما إذا كانت له نوايا لاحتكار ألحان الفنانين الذين سيتعاقد معهم، قال الملحن ناصر الصالح: "ستكون مهمتنا الأساسية دعم وتبني المواهب وصقلها فنياً سواء في الخليج أو العالم العربي، وعندما وقعت مع إيمان الشميطي ليس من أجل أن أقدم لها ألحاناً، بل سيشاركني الزملاء الملحنون في تقديم هذا الصوت بشكل جميل"، وأضاف: "فيه شباب ملحنون يقدمون ألحاناً بروح جديدة غير ناصر الصالح، ومهمتنا مع بعض صناعة مزيج جيد يجمع الخبرة بالشباب وهم لهم حرية الاختيار".

وعن تفاصيل العقود القادمة مع الفنانين الشباب، أوضح أنها ستشمل إنتاج ألبومات وإقامة حفلات وسيكون هناك عمل ضخم، على حد وصفه.

وعند سؤاله، هل مشروعه جاء ردة فعل لشعوره بالإحباط من الأجواء في الوسط الفني والتي عبر عنها بتصريح شهير: "أعطونا فرصة نشتغل"، رد الصالح: "شوف الشركة هذي مشروع خاص فيني عبارة عن (بيزنس)، أهدف من خلالها إلى خدمة بلدي، وهذا المشروع من زمان أسعى فيه وأتمنى أن أصل لأصحاب القرار لاتخاذ القرارات اللازمة وإقامة ما يسمى بـ(نقابة الموسيقيين السعوديين) وبغض النظر عن مسماها نقابة، بل كيان يحمي الموسيقيين ويرعاهم ويهتم بالقدامى منهم"، وواصل حديثه: "لدينا رؤية 2030 ويجب أن نتطور في هذا الجانب، وتخيل لو كانت عندنا نقابة موسيقيين ومعاهد ورعاية للفنانين القدامى وأسرهم، هذا المشروع الضخم أعددته وجلست مع نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر ووكيل النقابة، وأعطوني كل شيء وأجابوا عن استفساراتي في بعض الأمور، لأنهم سبقونا في هذا المجال، وأبلغوني عن دعمهم الكامل لنا".

وبين الصالح أن الوقت الحالي مثالي لإطلاق هذه المشاريع الكبيرة التي ستعزز من حضور الفن والموسيقى، وتحفظ للفنان والمؤلف والموسيقي حقوقهم وتدافع عنهم.

كما ذكر أنه يهدف إلى خدمة بلده من خلال الموسيقى التي تعبر عن تطور ورقي الشعوب وهي والحديث للصالح بمثابة رسالة سلام ومحبة في العالم، وقال: "إذا ما تمسكنا بالموسيقى السعودية وحافظنا عليها نحن أبناؤها وحافظنا على هويتنا في أغنياتنا وألحاننا لن نجد من يحافظ عليها".

ذبحه الشوق مع راشد والعوض

وفي سياق آخر كشف الموسيقار ناصر الصالح أنه جهز عملا غنائيا مميزا مع راشد الماجد، سيكون امتدادا لنجاح "العاصوف" و"غمضت عيني" وهو من كلمات الشاعر العذب خالد العوض.

وحكى الصالح قصة للأغنية الجديدة وقال: "كنت في المغرب وطولت هناك، ودق علي الشاعر خالد العوض وهو بلديّاتي من الأحساء، وقال لي بلهجة حساوية بوصالح اللي وله عليك شيسوي؟ فرددت عليه بنفس السؤال بصوت فيه لحن، فقال دقايق وأتصل فيك".



وأكمل القصة: "اتصل فيني العوض وقال اسمع يا بو صالح:

اللي ذبحه الشوق شيسوي؟

ما غير أطالع في صورنا بس

وتم تلحينها في حينها وستطرح قريباً بصوت راشد الماجد"، وعن سر نجاحاته الأخيرة المتوالية مع راشد تحديداً، أكد أن راشد نغمة الشجن التي تطرب الأحاسيس والوجدان، كما أن بينهما لغة نجاح مشتركة ومستدامة يفهمها الجمهور وتحرك مشاعره ويتفاعل معها الناس بحب وانتماء.