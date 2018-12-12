التحالف: إصدار 198 تصريح مساعدات للحديدة في 72 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن إصدار 198 تصريحا خلال 72 ساعة لقوافل وسفن وطائرات متجهة إلى الحديدة.

موضوع يهمك أفاد مصدر في وفد الشرعية اليمنية إلى مشاورات ستوكهولم لموفد قناة "العربية"، اليوم الأربعاء، أنه تم التوصل لثلاثة تفاهمات... المشاورات اليمنية.. التوصل لـ3 تفاهمات بين الوفدين اليمن

وفي التفاصيل، أصدر التحالف 14 تصريحاً بحرياً، و24 تصريحاً جوياً، و8 تصاريح برية، و152 تصريحاً لحماية القوافل.

وتحمل السفن المصرح لها والمتوجهة لميناء الحديدة والصليف مشتقات نفطية ومواد غذائية. وأكد التحالف أن "ميليشيات الحوثي تؤثر على الحياة المعيشية للشعب اليمني بتعمدها تأخير دخول السفن لميناء الحديدة والصليف".