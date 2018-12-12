صور.. هذه العربات الجديدة لطواف كبار السن بالحرم المكي

دشّنت الرئاسة العامة لشؤون #المسجد_الحرام و #المسجد_النبوي #العربات_الكهربائية الجديدة لنقل كبار السن التي خصصت لـ #الطواف والسعي في المسجد الحرام.

وأوضحت الرئاسة في تقرير لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن العربات خُصصت لخدمة كبار السن من الزوار تسهيلاً لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وتتسع العربة الواحدة لـ 6 أشخاص تعمل على مدار 24 ساعة، وقد روعي فيها المواصفات والمقاييس العالمية، مشيرة إلى أن هذه العربات الجديدة تأتي ضمن منظومة الأعمال التطويرية التي يشهدها المسجد الحرام، والعمل على الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في كافة المجالات، مما يخدم قاصدي المسجد الحرام من #الحجاج و #المعتمرين والزوار.