وزارة الإعلام تحتفل بإعلان الرياض عاصمة للإعلام العربي

تطلق وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة للاحتفال بإعلان الرياض عاصمة للإعلام العربي 2018 / 2019م.

ويعكس الشعار هوية الرياض كمدينة ضاربة في عمق الزمن، تجمع بين العراقة والأصالة التاريخية، مستلهماً ملامحه من الطراز المعماري لقصر المصمك، كما يعكس الشعار روح العاصمة العصرية التي تسابق الزمن من خلال الخط المستخدم وعناصر الهوية التي تتسم بالديناميكية.

ويجسد الشعار أهمية الرياض في العالم العربي كعاصمة حافلة بالحراك والأحداث، وذلك في شكل مكبر الصوت الذي يظهر في الأحرف الأولى للشعار، ومنه يخرج حرف الضاد، حرف البلاغة العربية، ممثلا لصوت الإعلام العربي.

وكان مجلس وزراء الإعلام العرب قد قرر في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في 9 مايو الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، اختيار الرياض عاصمةً للإعلام العربي لعام 2018/ 2019م، ويبرز ذلك الاختيار المكانة الاستراتيجية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة عربيًا، ودور الإعلام السعودي في ريادة الإعلام العربي.

ومن المقرر أن تقيم وزارة الإعلام يوم الاثنين المقبل احتفالاً بمناسبة إعلان الرياض عاصمة للإعلام العربي، يشهد تدشين عدة مبادرات إعلامية بحضور وزراء الإعلام العرب، ومسؤولي جامعة الدول العربية، والصحافيين والإعلاميين العرب.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام مدير عام مركزي التواصل الحكومي والدولي الدكتور عبدالله المغلوث: إن الأشهر القليلة المقبلة ستتضمن تنظيم عدة فعاليات ضمن برنامج فعاليات (الرياض عاصمة الإعلام العربي)، تشمل عددًا من المسارات كالذكاء الاصطناعي والصحافة والإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة، وتهدف جميعها إلى تطوير الأداء الإعلامي العربي، والارتقاء بقدرات ومهارات الإعلاميين العرب.

وأوضح الدكتور المغلوث أنه سيتم تدشين موقع إلكتروني خاص بهذه المناسبة، بالتزامن مع إطلاق عدة مشروعات ومبادرات إعلامية مستقبلية ستعلن عنها وزارة الإعلام، منها مشروعات رقمية نوعية ومنصات، وشراكات مع أقسام الإعلام في الجامعات والكليات، ومؤسسات إعلامية محلية وعربية ودولية، وورش عمل ودورات تدريبية.

وبين أنه سيتم التعاون والتنسيق مع وكالات الأنباء والقنوات العربية لتوحيد البث المباشر لفعاليات الاحتفال، وكذلك التواصل والتنسيق مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية لتغطية الحدث.

وأعرب الدكتور المغلوث عن شكره لوزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد على دعمه الكبير للمبادرات النوعية التي ستشهدها فعاليات (الرياض عاصمة الإعلام العربي)، ووقوفه على كل التفاصيل التي تكفل برامج إعلامية تليق بمكانة المملكة وتنقل صورتها الحقيقية.