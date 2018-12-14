الجبير: ولي العهد بذل جهودا كبيرة لإنجاح مفاوضات السويد

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الجمعة، أن تطبيق اتفاق ستوكهولم يمثل خطوة هامة في الوصول إلى حل سياسي في اليمن يضمن استعادة الدولة وأمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية.

وقال الجبير على "تويتر" إن "المملكة بقيادة #خادم_الحرمين_الشريفين⁩ ⁧#الملك_سلمان⁩ و#ولي_العهد⁩ الأمير ⁧#محمد_بن_سلمان⁩ سعت للوصول إلى الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216".

1- تطبيق #اتفاق_ستوكهولم سيمثل خطوة هامة في الوصول إلى حل سياسي يضمن استعادة الدولة و أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) December 14, 2018

وأضاف أن "ولي العهد بذل جهوداً شخصية لإنجاح المفاوضات في ستوكهولم".

وفي وقت سابق، الجمعة، شدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية على أن المملكة بقيادة #خادم_الحرمين_الشريفين و #ولي_العهد ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في #اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر ترحيب السعودية بما تم التوصل إليه من اتفاق في السويد بين وفد الحكومة الشرعية اليمنية والوفد الحوثي.

وثمنت السعودية دور الحكومة الشرعية للتوصل إلى هذا الاتفاق، كما تثمن لمملكة السويد استضافتها للمفاوضات. وفق المصدر المسؤول بوزارة الخارجية.

واعتبر المصدر أن تسليم #ميناء_الحديدة يعتبر خطوة هامة للمساعدة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.

وشدد المصدر على ضرورة أن يغلب الحوثيون مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل بناءً على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، لافتاً إلى أن هذا ما سعت إليه السعودية ودول التحالف، "ولا تزال تعتبره الحل الذي سيعبر باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء".