بحضور كبير.. اختتام مسابقة فورمولا E في الدرعية

تودع الدرعية، السبت - بعد أن كانت محط أنظار عشاق الفورمولا حول العالم لأيام - مسابقة فورمولا E في موسمها الخامس، حيث أقيمت فعاليات فنية وثقافية على مدى 3 أيام، عاش فيها الجمهور السعودي حدثا استثنائيا.

ويحيي اليوم الثالث للحدث الرياضي العالمي، كل من ديفيد غيتا وفرقة ون ريبابليك، بعد أن استمتعت جماهير الفنان المصري عمرو دياب، بليلة موسيقية أحياها لأول مرة في المملكة.

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وكان الحضور الأول لدياب مكتمل الصفوف تحت زخات المطر.

واستضاف سباق فورميلا إي في الدرعية، 22 متسابقاً من 11 دولة تضم قائمة لأسماء كبيرة في عالم سباقات الفورمولا.

كما تم استعراض أحدث ابتكارات تقنية السيارات الكهربائية وحلول الطاقة البديلة على هامش السباق العالمي.