ديفيد غيتا يفاجئ جمهور الدرعية بـ"قلبي تولع بالرياض"

عاشت #الدرعية، أمس السبت، ليلة فنية مميزة أحياها منسق الموسيقى الفرنسي العالمي ديفيد غيتا، الذي فاجأ الجمهور الكبير بـ"ريمكسات" عصرية لعدد من الأغنيات السعودية الوطنية الشهيرة، مثل "قلبي تولع بالرياض" و"عاش سلمان".

كما عمل غيتا "ريميكس" لبعض أغاني الفنان رابح صقر، والتي تفاعل معها الحضور، وقدم أغنية جديدة بعنوان "Saudia I Love You".

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وبدا من خلال الحفلة حجم الجماهيرية التي يتمتع بها النجم الذي فاز في 2016 بجائزة "أفضل DJ فرنسي"، والذي حقق شهرة عالمية وعمل مع أكبر الفنانين.

وشهدت حفلة #ديفيد_غيتا في الدرعية مشاركة فرقة "وان ريبابليك" الغنائية الأميركية الشهيرة.

وتزامنت هذه الحفلات مع فعاليات سباق "السعودية للفورمولا_ الدرعية 2018" الذي حظي باهتمام دولي وحصد جائزته البرتغالي فليكس دا كوستا.