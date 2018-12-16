شاهد.. تدفق السياح الغربيين على الدرعية بالسعودية

زار السياح الغربيون المملكة العربية #السعودية في عطلة نهاية هذا الأسبوع، مستفيدين من نظام تأشيرات جديد، كما توافد الآلاف من محبي السباقات العالمية لحضور #فورمولا_إي بحي الدرعية التاريخي في #الرياض، للاستمتاع بالأجواء وكذلك الحفلات الموسيقية التي أحياها #ديفيد_غيتا وبلاك آيد بيز.

وقال أميركي يدعى جيسون جاء لقضاء أسبوع بالسعودية مع زوجته الألمانية، وللاستمتاع بركوب الدراجات الرباعية في الصحراء، ولزيارة عديد المواقع الأثرية، إن "السباق يبدو مثيرا للاهتمام، ولكن بصراحة كان فرصة للتعرف على البلاد. نحن سعداء بوجودنا هنا". وأضاف "لطالما رغبت في القدوم. أنا سعيد للغاية لوجودي".

أما آرون، مهندس برمجيات عمره 40 سنة، فسافر من نيويورك لمدة يومين. وأراد هو وعشرات من المسافرين المغامرين الذين يرغبون في زيارة كل بلد في العالم برؤية الصحراء بالمملكة كواحدة من الوجهات الموجودة ضمن قائمتهم.

وقال آرون: "لطالما كانت السعودية مكانا رائعا، ولم أظن أنني سأكون قادرا على المجيء إلى هنا".

وقالت السلطات إن نحو ألف أجنبي من 80 دولة حصلوا على تأشيرة "شيرك" الجديدة المرتبطة بحدث ترفيهي محدد.

وصرح الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قائلا: "نأمل أن نتعلم من هذه التجرية ونرى ما يجب علينا القيام به من أجل المستقبل، لكن يمكن القول من الآن إن هناك الكثير من الطلب".

وودعت الدرعية، السبت - بعد أن كانت محط أنظار عشاق الفورمولا حول العالم لأيام - فعاليات فورمولا إي في موسمها الخامس الذي أقيم على مدى 3 أيام، عاش فيها الجمهور السعودي حدثاً استثنائياً.

واستضاف سباق فورمولا إي في الدرعية 22 متسابقاً من 11 دولة، تضم قائمة لأسماء كبيرة في عالم سباقات الفورمولا.

كما تم استعراض أحدث ابتكارات تقنية السيارات الكهربائية وحلول الطاقة البديلة على هامش السباق العالمي.

وأحيى اليوم الختامي للحدث الرياضي العالمي كلٌّ من ديفيد غيتا، بعد أن استمتعت جماهير الفنان المصري عمرو دياب بليلة موسيقية أحياها لأول مرة في المملكة.