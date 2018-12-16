مشروع خيري في السعودية يستزرع "السدر" ويوزعها مجاناً

قامت مؤسسة بن ثالبة الخيرية بمبادرة وطنية نوعية، تهدف إلى استزراع 100 ألف شجرة من نوع "السدر" في محافظة المجاردة بمنطقة عسير.

وتعد هذه المبادرة أول مشروع خيري في #السعودية لاستزراع شجرة السدر، وذلك ضمن خطة لدعم مبادرة المجاردة في زراعة مليون شجرة سدر خلال الفترة القادمة.

وتأتي أهمية شجرة السدر من فوائدها في التوسع بالغطاء النباتي، ومنع التصحر والاستفادة من المساحات والتضاريس التي تتكون منها المحافظة وتنقية الهواء، كما يعد شجر السدر رافداً لتغذية النحل، ومن ثم زيادة إنتاج العسل الذي تتميز به المحافظة.

من جهته، قال "موسى آل يعن الله" مشرف المشروع لـ "العربية.نت": "إن المشروع جاء للمساهمة في استزراع هذا النوع من الشجر، كونه ابن البيئة ولا يحتاج للعناية الكبيرة مثل الأشجار الأخرى، حيث بدأ المشروع بإنتاج واستزراع 60 ألف شجرة سدر، والآن وصل المشروع إلى 100 ألف شجرة، في حين أن الخطة المستقبلية تهدف إلى زيادة العدد ومضاعفته".

وأوضح موسى أن المشروع خيري يقوم بتوزيع شتلات السدر مجاناً على الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة والأفراد الراغبين بالزراعة، وذلك إيماناً من رئيس مجلس الوقف أحمد بن ثالبة وأعضاء مجلس الأمناء في المساهمة والمبادرة الخيرية الوطنية في استزراع شجرة السدر، بهدف إفادة البيئة والمجتمع بأبسط الطرق والوسائل".