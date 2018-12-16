"فورمولا إي".. حلم تحقق وجذب العالم للسعودية

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً مع سباق "فورمولا إي" الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام بالدرعية بالرياض وما رافقه من فعاليات ترفيهية، حيث عبّر المشاركون عن سعادتهم بالحدث العالمي الذي جذب السياح من دول العالم إلى #الدرعية.

الإنجليزي تيم والسويسري جولن فضلا حضور فعاليات #فورمولا_إي بالزي السعودي الشتوي، فيما ظهر الإعلاميان الفرنسي سباستيان والسويدي داغلس بالثوب السعودي الأبيض.

موضوع يهمك زار السياح الغربيون المملكة العربية #السعودية في عطلة نهاية هذا الأسبوع، مستفيدين من نظام تأشيرات جديد، كما توافد الآلاف... شاهد.. تدفق السياح الغربيين على الدرعية بالسعودية السعودية

من جهتها، قالت المغردة رهف: "أصبحت المنافسات الرياضية الكبرى التي تقام في السعودية تجذب العديد من السياح إلى هذا الوطن الغالي، بعدما كان السعوديون يذهبون إلى الخارج لحضور مثل تلك الفعاليات".

وفي نفس السياق، قالت مغردة أخرى: "الحدث كان ضخما وعالميا، وكل العالم تحدثوا عنه، ورأينا مختلف الفعاليات المصاحبة التي تم بثها للعالم، والكل أشاد بهذا الحدث العالمي، بدءاً من التنظيم الممتاز والرائع الذي قامت به #السعودية، الكل استمتع، والجمهور كان كبيرا جداً لدرجة نفاد التذاكر وكان الطلب عليها بالأضعاف".

وقد شارك الأطفال في الاحتفال بهذه المناسبة بارتداء زي الفورمولا والتقاط صور لتبقى ذكرى لهم لسنوات قادمة.

وأشاد الكثيرون بالفعالية من ناحية الاحتراف في التنظيم وحتى في النقل التلفزيوني الذي أدير بطريقة إخراجية مميزة، جعلت المتابع من خلف الشاشات يشعر بأنه حاضر في قلب الحدث، إضافة إلى الشاشات الموزعة بقرية الدرعية الناقلة لسباق "فورمولا إي" ومنافسات سباق "جاكوار" للسيارات الكهربائية.

من جهة أخرى، تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وضيوفه منذ بداية التجهيزات إلى نهاية السباق، وأشادوا ببساطته وتفاعله مع جميع الحضور.

وكان التفاعل الأقوى مع الحفلات الغنائية التي أحياها عدد من المغنين والفرق الأجنبية، وهم النجم العالمي إنريكيه اغلاسياس، والفنان المصري عمرو دياب، وفرقة "وان ريبوبليك" والدي جي الفرنسي الشهير ديفيد غيتا.

ونقل المغردون أن حضور مثل هذه الحفلات كان كالحلم بالنسبة لهم، وقد تحقق في قلب #الرياض.