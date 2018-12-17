رئيس البرلمان العراقي: الدعم السعودي أسهم بطرد داعش

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي يرافقه عدد من أعضاء المجلس.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي.

وإثر اللقاء، قال الحلبوسي بعد لقائه الملك سلمان إن "السعودية كان لها دور كبير في دعم العراق في حربه ضد التنظيمات الإرهابية خاصة تنظيم داعش"، مضيفاً أن "العراق تجاوز مرحلة صعبة بفضل دعم السعودية التي أسهمت في طرد تنظيم داعش من مناطق ومدن كثيرة في العراق".

حضر الاستقبال من الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب العراقي، أعضاء مجلس النواب هشام عبد الملك، ونهلة جبار، ونايف مكيف، وشيروان ميرزا، وحسين ماجد، وعلي يوسف، وفالح ساري، وزياد الجنابي، وسفير الجمهورية لدى المملكة الدكتور قحطان الجنابي.