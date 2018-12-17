صور تأسر القلب.. هذه الزهور البنفسجية تلون جبال القصيم

الأجواء الشتوية بعد هطول الأمطار على منطقة القصيم، أظهرت جماليات زهور "اليهق" بنفسجية اللون والتي تنمو بشكل واسع في البيئات الصخرية، وبالقرب من الغدران، وأحياناً قليلة تنمو في البيئة الرملية.

هذه المناظر الجمالية وثقها الفوتوغرافي محمد البهلال عبر صور لمناظر خلابة، ولوحات إبداعية، شكَّلتها أزهار "اليهق" على سفوح الجبال غرب منطقة القصيم.

البهلال في حديثه إلى "العربية.نت"، قال: "التقطت تلك المناظر لأزهار اليهق على سفوح الجبال، ويطلق عليه اسم "جرجير البر" وهو نبات عشبي حولي، يتراوح طوله من 10 إلى 50 سم، وأوراقه لحمية، تنمو بقرب القاعدة، وشكلها بيضي مقلوب، وحافتها منشارية، وأزهاره متجمعة ذات لون زهري - أرجواني، ونادرًا ما تكون مصفرة".

وأضاف: "إن الموقع كان في جبل شهباء وهو عبارة عن سلسلة من الجبال تقع شمال غرب ضرية على مسافة 35 كم التابعة للقصيم، ويحدها من الغرب محمية نفوذ العريق".

البهلال مصور هاوٍ ورحالة، يتطلع لتصوير الطبيعة والمواقع الجغرافية وتصوير البراكين والتغيرات الكونية، ومنذ طفولته يعشق تصوير المطر والسحب والسيول، ويطمح للاحتراف في هذا المجال.

وتحدث البهلال عن هوياته: "أعشق تصوير المناظر العجيبة، حيث جسدت صورة الجمال في صحراء نفوذ الزلفي عبر تقنية الدرون، والفلاتر والعدسات المتنوعة، ووجدت الصورة إشادة من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حملت الصورة انعكاسات ظل الجمال على الصحراء".

ومن صور البهلال، البراكين الخامدة التي تبلغ ارتفاع رؤوسها البيضاء بحوالي 2200 متر، وذلك في حرة خيبر شمال المدينة المنورة، إضافة إلى جبل القدر والفوهات البركانية والخسوفات، والصهارة البركانية شرق الارطاوية بالمجمعة.